"Диван-еврокнижка": преимущества и недостатки

Среди многообразия диванов наиболее популярной является модель с механизмом трансформации под названием «еврокнижка». Ниже по тексту вы сможете узнать причины успеха данной конструкции и ее особенности, выраженные в достоинствах и недостатках.

Механизм трансформации «еврокнижка»

Модели диванов с механизмом трансформации «еврокнижка» являются прямыми потомками механизма «книжка», но немного утратившими связь со своим прототипом. «Книжка» из режима кровати в диван (и наоборот) раскладывается путем поднятия двух половинок вверх, словно переворот страницы в бумажной книге.

В случае дивана «еврокнижки» поднимается лишь та половинка, которая служит спинкой, сидушка для образования спального места попросту выезжает.

Типы диванов-еврокнижка

Эти изделия делятся на две основные группы. У более распространенной из них спальное место располагается параллельно стене, но также существуют варианты, при которых спящий устраивается головой к стене.

Преимущества «дивана-еврокнижка»

- Простота и надежность

Главное преимущество данного механизма трансформации — его простота. Тут не требуется технически сложных приспособлений для изменения положения, которые со щелчком переключают режим. Достаточно простейшей механики и подгонки элементов.

- Компактность

Раз для превращения дивана в кровать и обратно почти не требуется габаритных железяк, это позволяет делать диваны относительно компактными. Но механизм трансформации еврокнижка не обязательно устанавливается на небольшие прямые диваны, он частый гость даже на огромных угловых диванах.

- Место для хранения белья

В большинстве моделей данного изделия есть просторные ниши для хранения белья. Или чего-нибудь другого, тут уж вопрос к фантазии покупателя.

- Цена и доступность ремонта

Из простоты конструкции выходят сразу два преимущества, которые мы решили объединить в одном пункте. Она влияет на стоимость данного типа дивана, что является одной из главных причин популярности и большой распространенности. Большинство мастеров понимают принципы его ремонта, да и дорогих запчастей тут попросту нет. Хотя, скорее всего такой диван можно отремонтировать «подручными средствами».

Недостатки «дивана-еврокнижка»

- Пространство за диваном

Не лишен диван с механизмом и небольших недостатков, наиболее заметный из них — необходимость оставлять за спинкой немного пространства до стены, чтобы была возможность разложить диван. Иначе он при поднятии или опускания спинки дивана будет тереться о стену. Такой диван нужно часто двигать на несколько десятков сантиметров, что компенсируется небольшим весом дивана.

- Усилия для трансформации

Словом, «легкость» тяжело обозначить сам процесс трансформации, обычно, чтобы поднять основную часть, необходимо приложить усилия. Впрочем, тут речь не идет о соревнованиях тяжелоатлетов, и усилия для трансформации не будут запредельными для любого взрослого пользователя.