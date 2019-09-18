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Минер моста Метро был уволен из ССО в июле

42-летний Алексея Белько уволили за невыполнение условий контракта.

Минер моста Метро был уволен из ССО в июле
Фото: МВД

Мужчина, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве, ранее проходил службу в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций, но более месяца назад был уволен.

Об этом информирует Радио Свобода.

"В июле 2019 года по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта", - сообщили в пресс-службе командования ССО.

Как сообщалось, днем 18 сентября 42-летний Алексей Белько, родом из оккупированного Крыма, угрожал взорвать мост Метро. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух.

Вечером силовики провели операцию и задержали мужчину. При нем нашли карабин "Сайга", взрывчатки не было.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанный - бывший военнослужащий. Три месяца у него изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов.

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