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На территории школы в Тернополе нашли почти 150 боеприпасов со Второй мировой

Уроки в учебном заведении временно отменили.

На территории одной из школ Тернополя изъяли 144 боеприпаса времен Второй мировой войны. Снаряды сотрудники 18-й школы нашли накануне во время проведения земляных работ, сообщает пресс-центр ГУ ГосЧС в области.

Фото: ГосЧС

"17 сентября в 17:45 в городе Тернополь на проспекте Степана Бандеры, 14 на территории общеобразовательной школы №18 во время проведения земляных работ обнаружили 8 боеприпасов времен прошлых войн. На место происшествия направили специалистов ГосЧС для идентификации опасных находок. Как выяснилось, это были артиллерийские снаряды, калибром 76 мм времен Второй мировой войны", - сообщили в ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

Работы по поиску и изъятию боеприпасов продолжили на следующий день. В ночное время место происшествия охранялось сотрудниками Нацполиции.

Всего найдено 144 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Все опасные находки вывезены в безопасное место для обезвреживания путем контролируемого подрыва.

Фото: ГосЧС

"Для безопасности школьников руководство учебного заведения приняло решение о временном прекращении учебного процесса до момента полной ликвидации чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

Работы по поиску и изъятию опасных находок продолжаются

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