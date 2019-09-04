Фото: te.20minut.ua

Ректор Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватый и его жена Оксана Крысоватая госпитализированы в результате взрыва во дворе их дома.Об этом пишет местное издание "20 минут".

Взрыв произошел около 7:45 утра, уточняет издание "Тернополяны".

Фото: ternograd.te.ua

Фото: ternograd.te.ua

"Неизвестные подбросили пакет с неизвестным содержимым. Ректор Андрей Крысоватый поднял его, а тот взорвался в руках. Жена хозяина без сознания. Две кареты скорой помощи забрали пострадавших в больницу, травмы очень серьезные", - говорится в публикации.

Один из соседей ректора рассказал журналистам, что взрыв был очень сильным. У пострадавшего мужчины была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо.

Их госпитализировали в областную больницу. Ее главврач Василий Блихар сказал, что состояние госпитализированных тяжелое.

Дом ректора находится в селе Петриков Тернопольской области.