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В Днепропетровской области мать держала на цепи 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидности

Мужчину освободили полицейские и доставили в больницу.

В Днепропетровской области мать держала на цепи 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидности
Фото: dp.npu.gov.ua

В пгт Солонянское Днепропетровской области полицейские освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи собственная мать.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

О преступлении стало известно из сообщения соседей, которые сегодня, 3 сентября, позвонили правоохранителям.

"По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии. Сейчас мужчину освободили и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).

Напомним, в начале августа в Киеве полицейские задержали таксиста, который посадил на цепь пассажира, не расплатившегося  за поездку.

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