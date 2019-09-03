В пгт Солонянское Днепропетровской области полицейские освободили 36-летнего мужчину, которого держала на цепи собственная мать.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.
О преступлении стало известно из сообщения соседей, которые сегодня, 3 сентября, позвонили правоохранителям.
"По предварительной информации, у мужчины установлена группа инвалидности, а родственники удерживали его для получения пенсии. Сейчас мужчину освободили и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы).
Напомним, в начале августа в Киеве полицейские задержали таксиста, который посадил на цепь пассажира, не расплатившегося за поездку.