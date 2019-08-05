В Киеве полицейские задержали таксиста, который приковал пассажира цепью и удерживал его в подвале.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

К правоохранителям обратился 38-летний потерпевший - житель города Сумы, который рассказал, что его силой удерживали в подвале.

Как выяснилось, мужчина заказал такси и попросил отвезти его в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако пассажир заявил, что на счету нет денег. Тогда водитель отвез его в ближайшее отделение банка, где заявили, что мужчина является должником, поэтому в займе ему отказали.

"Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. Однако водителю и в столице также не удалось заполучить деньги... Пассажир должен был за поездку 7 тыс. гривен. Таксист отвез пассажира к своему гаражу в с. Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший смог выбраться из гаража самостоятельно после того как нашел инструменты. В заточении он провел семь часов.

Полицейские задержали водителя такси по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее житель Ахтырки посадил на цепь наемного работника, который отказался заготавливать дрова.