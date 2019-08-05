​Крымскотатарская журналистка Халилова намерена оспорить в ЕСПЧ открытое против нее дело в Крыму

Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова собирается обжаловать в Европейском суде по правам человека возбужденное против нее уголовное дело в аннексированном Крыму. Об этом она сообщила ресурсу «Крым.Реалии».

«Мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека», – сказала она, подчеркнув, что ее делом занимается крымскотатарский адвокат, который специализируется на политических делах - Эмиль Курбединов.

Гульсум Халилова подчеркнула, что открытое против нее дело она тоже считает политически мотивированным.

«Надо же объявить, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом», – добавила журналистка.

Напомним, 1 августа стало известно, что Крымское управление Федеральной службы безопасности РФ возбудило уголовное дело и заочно арестовало журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову, объявив ее в международный розыск.

Дело открыто по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса – «Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства».

Согласно материалам дела, в 2016 году она вступила в батальон Номана Челебиджихана. По версии следствия, журналистка помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения суд избрал 12 июля.