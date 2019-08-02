Оккупационный суд Крыма продлил до ноября арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Оккупационный суд Симферополя продлил до ноября арест четверым крымским татарам - фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Арест до 5 ноября продлили Руслану Месутову, Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову и Лунуру Халилову. Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест, но суд отклонил ходатайство.

Крымских татар задержали в ходе обысков 10 июня. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, ранее на этой неделе пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя для опознания тайным свидетелем.