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Оккупационный суд Крыма продлил до ноября арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Крымских татар задержали при обысках 10 июня.

Оккупационный суд Крыма продлил до ноября арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: facebook/Крымская солидарность

Оккупационный суд Симферополя продлил до ноября арест четверым крымским татарам - фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Арест до 5 ноября продлили Руслану Месутову, Руслану Нагаеву, Эльдару Кантимирову и Лунуру Халилову. Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест, но суд отклонил ходатайство.

Крымских татар задержали в ходе обысков 10 июня. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, ранее на этой неделе пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя для опознания тайным свидетелем.

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