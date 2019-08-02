На Донбассе за сутки зафиксировано пять обстрелов

В четверг, 1 августа, подразделения ООС придерживались установившегося режима прекращения огня. Российские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе Павлополя, Красногоровки, ВОдяного, Попасной и Крымского.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.