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На Донбассе за сутки зафиксировано пять обстрелов

Ранен один украинский военный.

На Донбассе за сутки зафиксировано пять обстрелов
Фото: EPA/UPG

В четверг, 1 августа, подразделения ООС придерживались установившегося режима прекращения огня. Российские боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе Павлополя, Красногоровки, ВОдяного, Попасной и Крымского.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

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