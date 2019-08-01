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На Бульварно-Кудрявской в Киеве бетоновоз залил бетоном дорогу

ДЭУ Шевченковского района обратится в суд.

Грузовой автомобиль 1 августа разлил бетон на более чем 800 метров улицы Бульварно-Кудрявской (от ул. Дмитриевской до дом №15) в столице.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Факт зафиксировал неравнодушен водитель и сразу сообщил в ДЭУ Шевченковского района КК "Киевавтодор". Дорожники, которые приехали на место вызвали инспекторов КП "Киевблагоустройство" и сотрудников полиции.

Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

Также на место приехал представитель компании, которая занимается транспортировкой бетона. Мужчина угрожал работникам ДЭУ Шевченковского района и отказался оплачивать уборку разлитого бетона.

Фото: facebook.com/kievavtodor
Фото: facebook.com/kievavtodor

Фото: facebook.com/kievavtodor

"Полиция составила протокол об административном нарушении, в котором не идет речь о возмещении расходов водителем бетоновоза или компанией. Хотя в акте обследования участка улично-дорожной сети указано, что "участок признан загрязненным бетоном"", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Дорожники собственными силами в течение часа после инцидента убрали разлитый бетон - не допустили, чтобы бетон затвердел.

ДЭУ Шевченковского района обратится в суд, чтобы компания-перевозчик бетона возместила причиненный ущерб.

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