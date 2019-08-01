С начала суток в зоне ООС зафиксированы 4 обстрела, есть раненый

В четверг, 1 августа, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны российских боевиков. В результате обстрелов получил ранения один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксированы обстрелы в районе Павлополя и Красногоровки, в районе оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны вблизи Попасной и Крымского.

Напомним, накануне боевики совершили 11 обстрелов. До того в течение 10 суток российские наемники преимущественно придерживались "хлебного перемирия".