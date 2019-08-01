В Житомирской области разбили надгробия бойцов АТО

Всего было повреждено 16 памятников, из них три – на местах захоронения военных.

В Житомирской области в Новограде-Волынском неизвестные разбили три надгробия на местах захоронений бойцов АТО. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

«Утром первого августа в полицию поступило сообщение от руководителя коммунального предприятия о повреждении надгробных памятников на местном кладбище», - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что ночью неизвестные повредили 16 памятников, из них три - на местах захоронений воинов АТО.

Событие предварительно квалифицировали по ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. На данный момент полицейские устанавливают людей, причастных к этому, чтобы привлечь их к ответственности.

Согласно действующему законодательству такое правонарушение наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, 27 июля Молодежном парке Харькова вандалы облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии. Этот памятник очень часто становится жертвой вандалов.