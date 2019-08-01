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Новые стройнормы предусматривают увеличение количества женских туалетов в кинотеатрах и театрах

В новых кинотеатрах будуть делать уборные из расчета одна кабинка на 15 человек.

Новые стройнормы предусматривают увеличение количества женских туалетов в кинотеатрах и театрах
Фото: http://i24.com.ua

С 1 ноября этого года начнут действовать новые строительные нормы, относительно строительства женских уборных количества женских уборных при строительстве новых или реконструкции существующих учреждений культуры. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Согласно новым ГСН «Культурно-зрелищные и досуговые учреждения», при строительстве и реконструкции театров и кинотеатров, количество женских туалетов должно быть увеличено в два раза.

«Теперь расчет таков: 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек в театрах. Их количество будет определяться расчетной вместимостью этих учреждений. Например, если театр рассчитан на 600 посетителей, то раньше нужно было проектировать 30 женских туалетов (кабинок), а по новым нормам - надо будет 60», - сообщил заместитель Министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Раньше расчет уборных в кинотеатрах составлял 1 санузел (унитаз) на 30 человек, в новых нормах предусматривается 1 санузел на 15 человек. Для театров старый расчет составлял 1 санузел на 20 человек, новый расчет - 1 санузел на 10 человек.

При этом часть туалетных комнат должна быть доступной для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а также содержать пеленальные столики для младенцев.

Эти изменения связаны с большими очередями, которые сегодня наблюдаются в женских туалетах практически во всех общественных заведениях. Кроме того, как показывают исследования, женщинам для посещения санитарных комнат нужно на 50% больше времени, чем мужчинам. Поэтому в общественных местах пропускная способность женских туалетов значительно ниже, чем мужских.

Напомним, с 1 сентября в силу вступят новые государственные строительные нормы, которые предусматривают при проектировании новых и реконструкции старых станций метро обустройство туалетов для пассажиров.

Туалеты будут устанавливать на входе/выходе из станций. Соответствующая норма содержится в обновленном ГСН "Метрополитены".

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