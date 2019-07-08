Из ГСН вычеркнули обязательное проектирование телефонов-автоматов в отелях

Из государственных строительных норм по проектировке отелей изъяли ряд требований, которые предусматривали обязательное устройство телефонов-автоматов, абонентских ящиков, театральных и железнодорожных касс, парикмахерских, торговых киосков, медпунктов и т.д. в зданиях гостиниц. Об этом сообщается на сайте Кабмина со ссылкой на замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Новые ГСН уже опубликованы и вступят в силу с 1 октября 2019 года.

«Государственные строительные нормы по гостиницам были очень устаревшими. До сих пор в них предполагалось обязательное устройство таких советских и совсем неактуальных в наше время помещений как абонентские ящики, телефонные автоматы, железнодорожные и театральные кассы. Конечно, лет 20 назад, когда не было интернета или мобильной связи, это было актуально, но не сейчас», - заявил Парцхаладзе.

По его словам, минрегион оставил возможность для владельцев отелей при необходимости предусматривать дополнительные помещения бытового обслуживания и торговли: химчисток, парикмахерских, магазинов.

Ранее, согласно строительным нормам, в зданиях гостиниц должны были обязательно проектироваться телефоны-автоматы из расчета 1 шт. на 100 мест, но не менее 2 на 1 здание. Кроме того, во всех отелях, где более 100 проживающих обязательно нужно было размещать медпункт. «Сегодня в современном мире это делать неактуально, нелогично и не нужно. Поэтому мы убрали эти советские нормы», - добавил замминистра.

Напомним, согласно новым ГСН по проектированию и реконструкции метрополитенов, предусматривается обязательное обустройство туалетов для пассажиров. Их будут устанавливать на входе/выходе из станций. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября этого года.