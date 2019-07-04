Минрегион согласовал выделение 400 млн гривен 10 киевских инфраструктурных проектов

В этом году городские власти отремонтируют три школы.

Комиссия оценки и отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства согласовала выделение Киеву 400 млн гривен из фонда регионального развития государственного бюджета на 2019 год на 10 инфраструктурных проектов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КГГА.

Средства Госфонда регионального развития в сумме 400 млн гривен будут направлены на важные для Киева объекты, на реализацию которых из городского бюджета уже предусмотрено 650 млн гривен. Уже в этом году будут завершены работы на трех объектах.

В частности, выделенные средства будут направлены на реконструкцию школы № 42 (ул. Хорольская,19), термомодернизацию специализированной школы №200 с углубленным изучением английского и французского языков (ул. Семашко, 9), а также реставрацию Киевской детской школы искусств №2 им. Вериковского.

В перечень инвестиционных программ вошли проекты по развитию спортивной инфраструктуры, строительства автомобильных дорог, энергоэффективности коммунальных учебных заведений, модернизация существующей системы водоотведения через Днепр и сооружений первой очереди Бортнической станции аэрации в Дарницком районе.

По результатам конкурсного отбора в Минрегионстрой направлено 7 проектов, которые планируется реализовать в 2020 году.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поручил направить акты выполненных работ по строительству пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проверки объема работ и расценок на них. После этого городские власти обратятся в Контрольно-ревизионное управление, чтобы там тоже проверили стоимость выполненных на объектах работ.