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НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков

Для снижения тарифа есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов.

НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков
Фото: Макс Требухов

В ближайшее время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии. Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

"В тарифе Укрэнерго заложена смета на эксплуатацию сетей. Постоянно НКРЭКУ анализирует эту смету и корректирует ее. Сегодня ясно, что НКРЭКУ в ближайшее время будет также ее рассматривать и анализировать. Поэтому не исключено, что эта смета, этот тариф будет уменьшен. И это, естественно, скажется на тарифах потребителей. И по той информации, которая у меня есть НКРЭКУ собираются это все делать - снизить тариф Укрэнерго", - сказал Плачков.

Для снижения тарифа есть технические возможности, однако прогнозировать конкретный процент снижения экс-министр не готов. "На сколько, мне трудно сказать. Там достаточно серьезные цифры. Там, насколько я помню, несколько миллиардов, до 4,5 миллиарда заложено", - отметил он.

Напомним, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 24 июня 2019 одобрен проект постановления НКРЭКП «О внесении изменений в постановление НКРЭКП от 7 июня 2019 № 954» (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП «НЭК« Укрэнерго»). Открытое обсуждение этого вопроса пройдет 5 июля.

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