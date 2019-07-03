В первую очередь будут рассматриваться проекты по восстановлению Донбасса.

Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Торонто

Президент Владимир Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину. Об этом Глава государства заявил в Торонто третьего июля, во время встречи с представителями бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada.

Об этом он заявил заявил в Торонто на встрече с представителями бизнеса, которые входят в Economic Club of Canada, сообщается на сайте президента.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из наиболее перспективных стран с высоким потенциалом роста", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине назначено новое руководство Службы безопасности, Государственной пограничной службы, а также Налоговой и Таможенной служб. "Их главная задача - побороть контрабанду и коррупцию, срочно прекратить давление на «белый» бизнес. Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами", - добавил Зеленский.

По его словам, потенциал поступлений в госбюджет Украины вследствие прекращения контрабанды, преодоления коррупции и выведения экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов США в год.

"Нам нужны справедливые суды. Сейчас украинской судебной системе не верит ни общество, ни инвесторы. Мы это изменим. Наша команда готовит для этого отдельный план", - отметил президент.

Среди отраслей, которые могут заинтересовать инвесторов, Зеленский назвал IT-отрасль, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых. В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует в строительство IT-центра во Львове.

"Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован IT-бизнес и соответствующие университеты", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что особой темой является восстановление Донбасса, соответственно, проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь. Также Зеленский предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине.

"Как президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда", - пообещал он.

Президент также подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. "Не сомневаюсь в их поддержке", - сказал он.

Напомним, во время поездки в Мариуполь в июне Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время.

Ранее в ходе визита в Германию Зеленский пообещал лично контролировать процесс привлечения немецкого бизнеса в Украину