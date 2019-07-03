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Умер создатель автомобиля Ford Mustang

Бывшему топ-менеджеру Ford и Chrysler Ли Якокке было 94 года.

Фото: EPA/UPG

В США в возрасте 94 лет умер бывший топ-менеджер Ford и Chrysler Ли Якокка, под руководством которого был создан один из самых известных американских автомобилей – Ford Mustang.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Дочь Якокки сообщила изданию The Washington Post, что причиной смерти ее отца стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Якокка начал карьеру в компании Ford в качестве инженера, а вскоре перешёл на руководящие должности. В первой половине 60-х Якокка совместно с ведущим инженером Ford Дональдом Фри, дизайнером Филиппом Кларком и другими сотрудниками компании разработал прототипы Mustang и запустил автомобиль в серийное производство.

Фото: EPA/UPG

Под его руководством также была создана модель Pinto, ставшая самым маленьким американским "Фордом" с начала двадцатого века.

После увольнения из Ford Якокка перешёл на работу в Chrysler, в конечном итоге возглавив концерн. Считается, что именно он спас компанию от банкротства в начале 80-х.

Последние годы жизни он провёл в Лос-Анджелесе.

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