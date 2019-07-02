Во Львовской области в результате ДТП погибли два человека, один госпитализирован

Водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и съехал в кювет.

Во Львовской области легковой автомобиль "Фольксваген Гольф" съехал в кювет, в результате ДТП два человека погибли и один пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации на фейсбуке.

Авария произошла 2 июля около 1:45 вблизи с. Новый Став Каменка-Бугского района, за рулем "Фольксваген Гольф" был житель города Каменка-Бугская 1974 года рождения.

Водитель и пассажир 1997 года рождения, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Второй пассажир, 1987 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение Каменка-Бугской ЦРБ с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей грудной клетки.

Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 1 июля на трассе во Львовской области сгорел грузовик с 13 тоннами древесного угля. Пожарные не допустили полного сгорания грузовика, но огнем было уничтожено 12785 кг древесного угля, а также поврежден прицеп.

К ликвидации пожара привлекли 15 спасателей и три единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.