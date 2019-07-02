Суд дал возможность выйти под залог сыну владельца Луганского водочного завода, подозреваемому в финансировании боевиков

Держак арестован с возможностью внесения залога в размере 570 тыс. гривен.

Суд арестовал Дмитрия Держака, сына владельца водочного завода "Луга-Нова" Леонида Держака, которого подозревают в финансировании боевиков "ЛНР", с возможностью внесения залога в размере 570 тысяч гривен.

Об этом сообщил в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

"Гуманный Конституционный суд Украины решил, что неправильно определять арест, как безальтернативную меру пресечения по делам о терроризме и государственной измене. Заместителю гендиректора предприятия - спонсора террористов "ЛНР", которого задержали с удостоверением «участника боевых действий» против Украины, суд дал возможность выйти под залог в размере 570 тыс. гривен" - написал он.

Луценко подчеркнул, что после решения КС "в зоне риска - более 1000 арестованных в Украине террористов и их пособников".

"Завтра - суд над самым ценным для Кремля арестантом гражданином Вышинским. На днях - апелляция Ефремову", - напомнил генпрокурор.

Напомним, Держака задержали 26 июня. Его подозревают в финансировании боевиков "ЛНР" (ч.1 ст.258-5 УК). Во время обысков у него дома нашли удостоверения участника войны за РФ и бойца "ЛНР".

Ранее Конституционный суд по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.