Шестеро детей пострадали от взрыва в Днепропетровской области

Шестеро детей получили травмы различной степени в результате взрыва неизвестного предмета. Инцидент произошел 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области.

По данным пресс-службы областной полиции, предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Как сообщалось, ранее в селе Пятка Житомирской области местный житель стрелял из ружья во дворе своего дома и ранил 12-летнего подростка.