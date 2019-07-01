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ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль "Барс-8"

В феврале бронемашина завершила двухлетние госиспытания.

ВСУ приняли на вооружение бронеавтомобиль "Барс-8"
Бронеавтомобиль "Барс-8"
Фото: wikipedia.org

Многоцелевой тактический бронированный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8", разработанный компанией "Богдан Моторс", принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля, передает "Интерфакс-Украина".

"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - рассказал он.

"Барс-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" производства НПО "Практика", которая прошла госиспытания.

Красуля напомнил, что разработка нового бронеавтомобиля для ВСУ началась с 2015 года. Программа предусматривала создание нескольких направлений развития современного бронеавтомобиля. В результате инженерных изысканий были созданы первые прототипы бронеавтомобилей "Барс-6" и "Барс-8", но в ходе последующих испытаний и конструкторских поисков в линейке ББМ "Богдан Моторс" остался только "Барс-8".

"Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Также предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного подбоя корпуса, автономной климатической системы.

Напомним, ранее, 13 июня, Украина завершила госиспытания ракет "Ольха-Р.

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