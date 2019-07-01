В Харькове обворовали здание городского апелляционного суда.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Неизвестные демонтировали металлические решетки на первом этаже Харьковского апелляционного суда, залезли через окно в кабинет и забрали два системных блока", - говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции в понедельник утром.

Правоохранители осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства. Решается также вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в феврале в Ровенской области обворовали избирательный штаб кандидата в президенты Петра Порошенко. Неизвестные пробрались в помещение через окно и вынесли компьютерную технику.