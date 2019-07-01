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Полиция Киевской области ищет женщину, выбросившую тело новорожденного ребенка

Предварительно установлено, что ребенок родился мертвым.

Полиция Киевской области ищет женщину, выбросившую тело новорожденного ребенка
Фото: ua-reporter.com

Полиция Киевской области разыскивает женщину, выбросившую в мусор тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Тело новорожденного мальчика нашли у мусорного бака в г.Узин случайные прохожие. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, судебно-медицинский эксперт.

Тело младенца направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Предварительно установлено, что ребенок умер до начала физиологических родов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Напомним, полиция установила личность женщины, чьего сына нашли мертвым в чемодане в Черновцах. Женщина объявлена в розыск.

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