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​78-летний пенсионер совершил тройное убийство в Одессе

Причиной стал долг в 16 тысяч гривен.

​78-летний пенсионер совершил тройное убийство в Одессе
Фото: pushkinska.net

В Одессе вечером 27 июня было совершено тройное убийство. Подозреваемый в преступлении - 78-летний пенсионер.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Пенсионер 1941 г.р. в состоянии сильного душевного волнения, находясь в комнате своей соседки по коммунальной квартире во время бытового конфликта убил женщину 1952 г.р., ее дочь 1973 г.р. и ее знакомого, 1974 г.р.", - написал Аброськин в фейсбуке.

Одесское издание "Думская" пишет, что причиной убийства стал денежный долг в размере 16 тысяч гривен. По неофициальной информации, в этот день он в очередной раз потребовал вернуть деньги, а женщина ответила оскорблением, после чего гость напал на нее с ножом, а затем и на других домочадцев.

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