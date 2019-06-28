За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий, еще двое получили боевые травмы

Боевики 39 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки, 27 июня, российско-оккупационные войска 37 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получили ранения и еще двое – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащим Минским договоренностям", - говорится в сводке ООС по состоянию на 7:00 пятницы.

По данным украинской разведки 27 июня трое оккупантов получили ранения.

Сообщается, что с начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 26 июня, на Донбассе зафиксировано 39 обстрелов со стороны боевиков. Ранения получили четверо военнослужащих, еще трое - боевые травмы.