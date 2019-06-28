"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий, еще двое получили боевые травмы

Боевики 39 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий, еще двое получили боевые травмы
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 27 июня, российско-оккупационные войска 37 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получили ранения и еще двое – боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащим Минским договоренностям", - говорится в сводке ООС по состоянию на 7:00 пятницы.

По данным украинской разведки 27 июня трое оккупантов получили ранения.

Сообщается, что с начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 26 июня, на Донбассе зафиксировано 39 обстрелов со стороны боевиков. Ранения получили четверо военнослужащих, еще трое - боевые травмы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также