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ОБСЕ подтвердила разведение подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской

26 июня в районе Станицы Луганской началось запланированное еще в 2016 году разведение сил.

ОБСЕ подтвердила разведение подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской
Фото: Facebook / DE NE DE

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали отвод подразделений и вооружения как Вооруженных сил Украины, так и боевиков так называемой "ЛНР" у Станицы Луганской.

В отчете миссии говорится, что наблюдатели увидели, что сначала стороны запустили сигнальные ракеты, после чего украинские военные и боевики оставили "крайние передовые позиции" и вышли из участка разведения вместе с вооружением. Наблюдатели также отметили, что другие члены вооруженных формирований с вооружением, в частности с зенитной установкой, покинули участок разведения к западу от памятника князю Игорю.

"27 июня команда СММ видела, как группы по разминированию Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также группа по разминированию вооруженных формирований осуществляли работы по разминированию в пределах участка разведения", - говорится в сообщении.

В общем наблюдатели не увидели на определенных позициях ни подразделений, ни военной техники.

Напомним, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил ООС и боевиков, запланированное еще в 2016 году. Сегодня стало известно, что боевики отошли от моста, как того требовал документ.

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