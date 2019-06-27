Кличко потребовал остановить строительство в Протасовом Яру до урегулирования конфликта с громадой

Городские власти обратились к застройщику, чтобы тот прекратил любые работы в Протасовом Яру и не углублял конфликт с громадой, сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Застройщика, который апеллирует тем, что имеет документы и разрешения на строительство, призывают скорректировать проект, представить его на градостроительном совете, согласовать со специалистами и общественностью. Город ищет также юридические инструменты для решения этого конфликта, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире радио "Киев".

"Я убежден, что Киев должен оставаться комфортным и зеленым городом и не должны оказываться какие-то действия против желания общества, - отметил Кличко. - Власть не может игнорировать мнение общества и будет защищать его интересы. Но нам нужно искать правовые инструменты для решения подобных вопросов. Поэтому инициируем, как и в отношении других резонансных застроек до этого, рассмотреть этот вопрос на градостроительном совете", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что большая часть Протасова Яра еще с 2000-х годов находится в частной собственности.

"Эта земля сегодня принадлежит не обществу, а частным компаниям, которым много лет назад ее отвели", - отметил Кличко.

В этой и подобных ситуациях, когда застройщик имеет всю разрешительную документацию на строительство, у городских властей нет другого рычага, кроме обращений в суды.

"А тем временем вырубают деревья, идет строительство. Пока идут судебные разбирательства, на таких участках вырастают дома", - отметил Кличко.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию, городские власти, после начала работ в Протасовом Яру, обратилась к застройщику с требованием прекратить любые строительные работы. Также, как отмечают в КГГА, компании-застройщику не собираются продлевать действие контрольной карточки на временное нарушение благоустройства и его восстановление.

Напомним, конфликт между местной общиной и застройщиком "Дайтона груп" начался в начале мая с драки, поскольку о строительстве жители узнали уже тогда, когда на участке зеленых насаждений "вырос" бетонный забор. Тогда нанятые застройщиком молодчики забрасывали митингующих камнями, а те пытались силой снести незаконный забор. 3 мая КМДА рекомендовала застройщику остановить все действия до проверки законности строительства. 4 мая произошла очередная потасовка. 10 мая ГАСИ вынесла предписание о прекращении всех работ до проверки законности стройки. 14 мая частично снесли забор вокруг строительной площадки. Однако, как выяснилось, застройщик оспорил решение в суде.