На месте, где был детский сад "реконструируют котлован".

В Святошинском районе Киева активисты снесли забор застройки на ул. Верховинной, 80-б, которая, по мнению местных жителей, является незаконной.

Об этом сообщают пользователи соцсети.

В сообществе "Киев достали строительным беспределом" сообщается, что когда-то на месте строительства был детский сад. Сейчас говорят, что якобы будут строить общежитие, но у местных жителей есть немало сомнений.

"Этот объект включен в перечень застроек, которые должна рассмотреть Комиссия по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, созданная по инициативе киевских активистов при КГГА", - говорится в сообщении.

Местные жители перекрыли дорогу возле строительства. Они уверяют, что до проверки всех разрешительных документов не будет никаких работ.