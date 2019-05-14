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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Активисты снесли забор незаконной застройки в Святошинском районе Киева

На месте, где был детский сад "реконструируют котлован".

В Святошинском районе Киева активисты снесли забор застройки на ул. Верховинной, 80-б, которая, по мнению местных жителей, является незаконной.

Об этом сообщают пользователи соцсети.

В сообществе "Киев достали строительным беспределом" сообщается, что когда-то на месте строительства был детский сад. Сейчас говорят, что якобы будут строить общежитие, но у местных жителей есть немало сомнений.

"Этот объект включен в перечень застроек, которые должна рассмотреть Комиссия по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, созданная по инициативе киевских активистов при КГГА", - говорится в сообщении.

Местные жители перекрыли дорогу возле строительства. Они уверяют, что до проверки всех разрешительных документов не будет никаких работ.

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