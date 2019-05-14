В Святошинском районе Киева активисты снесли забор застройки на ул. Верховинной, 80-б, которая, по мнению местных жителей, является незаконной.
Об этом сообщают пользователи соцсети.
В сообществе "Киев достали строительным беспределом" сообщается, что когда-то на месте строительства был детский сад. Сейчас говорят, что якобы будут строить общежитие, но у местных жителей есть немало сомнений.
"Этот объект включен в перечень застроек, которые должна рассмотреть Комиссия по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, созданная по инициативе киевских активистов при КГГА", - говорится в сообщении.
Местные жители перекрыли дорогу возле строительства. Они уверяют, что до проверки всех разрешительных документов не будет никаких работ.