В Черкасской области полиция разоблачила мужчину, публиковавшего порноснимки своей дочери

Киберполиция Черкасской области разоблачила мужчину, который изготовлял порнографические фото с участием своей дочери и продавал их в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

К работникам киберполиции обратилась пострадавшая - 15-летняя девочка, и рассказала, что отец заставлял ее обнажаться на камеру. Полученные фото он передавал третьим лицам и размещал в социальных сетях. Девочка не хотела возвращаться домой, она осталась на попечении реабилитационного центра.

Следователи Смоленского отдела полиции Черкасской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования работники киберполиции установили, что, начиная с 2017 года, 38-летний отец девочки, применяя физическую силу, заставлял ее раздеваться и демонстрировать половые органы. Кроме того, в такой деятельности он также склонял и свою жену, мать девочки.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Работники Киевского управления киберполиции совместно со следственным подразделением полиции Черкасской области под процессуальным руководством Смелянской междугородной прокуратуры провели обыск по месту жительства семьи и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, которая принадлежала преступнику.

Полицейские также установили, что значительная часть изъятых документов считаются похищенными на территории Черкасской области, на носителях информации они обнаружили порнографию.

Всю технику правоохранители направили на экспертизу.

Следствие по делу продолжается. Пострадавший ребенок находится под наблюдением специалистов. К делу привлечены также представители Службы по делам детей, в ближайшее время они решат вопрос о дальнейшем местонахождения несовершеннолетней.