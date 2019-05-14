На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили пять обстрелов, в результате которых один украинских военный погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение дня боевики применяли запрещенное вооружение - минометы калибра 82 и 120 мм, а также артиллерийские системы калибра 122 мм, а также стреляли из гранатометов различных система, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Шумы, Майорск и Новозвановка.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ. Потери противника уточняются.