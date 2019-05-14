В среду в Киеве потеплеет до +24, кратковременный дождь

В среду, 15 мая, в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах дожди, температура ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.