За четверть года выдано более 75 тыс. свидетельств о рождении

Наибольшее количество свидетельств о рождении выдано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

В первом квартале 2019 года в Украине было зарегистрировано 76 566 рождений. Об этом сообщила заместительница Министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская, передает пресс-центр Минюста.

Наибольшее количество свидетельств о рождении выдано в Киеве (4000), Днепропетровской (2772) и Львовской (2177) областях. Вместе с тем, наибольший процент свидетельств выдан в учреждениях здравоохранения в Тернопольской (91%), Луганской (88%), Николаевской (88%) областях.

Непосредственно в медицинских учреждениях было выдано 38 987 свидетельств. «То есть каждое второе свидетельство о рождении ребенка родители получают, не выходя за пределы медицинского учреждения», - сообщила Ирина Садовская.

Минюст отметил, что рождение ребенка - радостное событие, однако вместе с этим возникают вопросы, с которыми родители сталкиваются, возможно, впервые в жизни. В частности, это выдача свидетельства о рождении. Именно по этому, Минюст максимально упрощает заботы родителей о документах. Для удобства, получить первый документ ребенка можно в роддоме.

Также в министерстве сообщили, что в 2018 году прямо вроддоме свидетельства получили 162 тыс. новорожденных.

Напомним, пилотный проект по получению свидетельства о рождении ребенка непосредственно в родильном доме стартовал в сентябре 2015 года во Львове.