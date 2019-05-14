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В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный раннему программированию в школах

Организатор мероприятия - Институт Горшенина.

В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный раннему программированию в школах

16 мая (четверг) 2019 в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: "Раннее программирование в школе как залог будущей конкурентоспособности ребенка".

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

  1. Почему введение раннего программирования в школьную программу приобретает значительную актуальность в современном мире?
  2. Анализ стратегий ведущих государств мира по распространению цифровой грамотности и информационно-компьютерных технологий. Нужна ли подобная стратегия Украине?
  3. Украинский и мировой рынки труда в сфере информационных технологий и программирования: сегодняшняя ситуация и прогноз на ближайшее будущее
  4. Проблематика вопроса: ключевые цели и особенности внедрения раннего программирования в Украине
  5. Какую специфику имеет изучение программирования в раннем возрасте и его включение в школьную программу в качестве обязательного предмета?
  6. Детская психология и раннее программирования: особенности, возможности и риски
  7. Готовы ли украинские школы и учителя к введению программирования в школьную программу

Участники круглого стола:

  • Юрий ЧУБАТЮК, президент группы компаний EVEREST
  • Иванна КОБЕРНИК, советник министра образования Украины
  • Александра БОБРУЙКО, учитель высшей категории, учитель-методист частного заведения общего среднего образования I степени «Академия современного образования»
  • Екатерина ГОЛЬЦБЕРГ, детский и семейный психолог, аналитический психолог, президент Профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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