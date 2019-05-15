Ему готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

В Мелитополе правоохранители задержали прокурора Акимовского отдела городской прокуратуры при получении 10 тыс. долларов США от предпринимателя.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"По данным следствия, прокурор требовал и получил $10 тыс. от предпринимателя, за что обещал ему, что органы прокуратуры не примут мер по отмене регистрации деклараций о готовности объектов недвижимости к эксплуатации. Также правоохранители должны были не совершать действий, чтобы признать недействительными договоры купли-продажи имущества и освободить земельные участки от размещенных на них зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Прокурора задержали в момент получения денег в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса) и готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, прокурору грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее Генпрокуратура задержала мужчину, который хотел дать 500 тыс. долларов взятки Юрию Луценко и Анатолию Матиосу.