На Донбассе за сутки зафиксировано 11 обстрелов

Во вторник, 14 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного вооружения. В результате обстрелов погиб украинский военный, двое получили ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное и Шумы, кроме того, вблизи Лебединского боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм. Боевики открывали огонь у Широкино, Павлополя, Новоалександровки, Новозвановки, Майорского и Луганского.

По данным разведки, ранен один боевик.

С полуночи 15 мая враг трижды обстрелял наши позиции: у Марьинки, вблизи Павлополя и Гнутово, в том числе с применением минометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.