Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе за сутки зафиксировано 11 обстрелов

Двое украинских военных ранены, один погиб.

На Донбассе за сутки зафиксировано 11 обстрелов
Фото: Макс Левин

Во вторник, 14 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного вооружения. В результате обстрелов погиб украинский военный, двое получили ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм зафиксированы вблизи населенных пунктов Водяное и Шумы, кроме того, вблизи Лебединского боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм. Боевики открывали огонь у Широкино, Павлополя, Новоалександровки, Новозвановки, Майорского и Луганского.

По данным разведки, ранен один боевик.

С полуночи 15 мая враг трижды обстрелял наши позиции: у Марьинки, вблизи Павлополя и Гнутово, в том числе с применением минометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также