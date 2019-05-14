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Подразделения ООС на учениях отработали уничтожение морского десанта противника

Акватория и побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска.

Подразделения ООС на учениях отработали уничтожение морского десанта противника
Фото: Пресс-центр ООС

Военнослужащие, задействованные в Операции объединенных сил на Донбассе, провели плановые учения по отражению морского десанта противника на украинском побережье Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"На этот раз, по легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона", - говорится в сообщении.

В штабе объяснили необходимость подготовки к действиям по всем возможным оперативно-тактическим сценариям для Приазовья тем, что акватория и побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска.

"Акватория и украинское побережье Азовского моря, по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья", - отмечается в сообщении.

Напомним, в марте истребители Миг-29 и штурмовики Су-25 выполнили тренировочные полеты над Азовским морем.

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