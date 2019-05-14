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Сутки на Донбассе прошли без потерь

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ.

Сутки на Донбассе прошли без потерь
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новотроицкое; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка", - говорится в сообщении.

Также под обстрелами оказались населенные пункты: Новотошковское, Луганское, Станица Луганская.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, в течение дня понедельника, 13 мая, боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе, потерь среди ВСУ не было. В воскресенье, 12 мая, российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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