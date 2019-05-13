​Адвокату Трампа присвоят звание почетного мера Анатевки, - главный раввин Украины

В ходе визита в Украину Джуллиани должен был встретиться с еврейской общиной.

В рамках визита личного адвоката президента США в Украину должна была состояться встреча Рудольфа Джулиани с еврейской общиной и организацией American Friends of Anatevka.

Об этом сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

"На встречу в Анатевке, назначенную на завтра (14 мая, - ред.), были приглашены сотни уважаемых членов еврейской общины, депутаты украинского парламента, бизнесмены, журналисты, студенты, иностранные гости. Визит был запланирован на 14 мая - это важная дата для Израиля и евреев всего мира, так как год назад в этот день по инициативе президента США Дональда Трампа Посольство США перенесли в Иерусалим. В честь этого события, после лекции г-на Джулиани о положении на Ближнем Востоке, планировалась закладка парка трёхсторонней дружбы - Украина-США-Израиль. Эту идею нам пришлось отложить", - сообщил Моше Реувен Асман в фейсбуке.

Главный раввин Украины отметил, что Рудольф Джулиани известен во всем мире как борец за права человека.

"Он неоднократно оказывал всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам. Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звания почетного мера Анатевки - нашего исторического городка, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатевки и для всей еврейской общины", - рассказал Моше Реувен Асман.

По его словам, президент США Дональд Трамп "сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины".

Ранее сообщалось, что адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за окружения Зеленского. Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов. "Врагом Трампа", по словам Джулиани, является нардеп Сергей Лещенко. Как известно, Лещенко опубликовал "черную книгу" Партии регионов, в которой фигурировал глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт.

По словам аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, Джулиани добивался увольнения Йованович с должности посла.