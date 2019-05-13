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В Житомирской области 13 детей попали в больницу из-за распыленного в школе газа

Установлено, что это сделал 14-летний школьник.

В Житомирской области 13 детей попали в больницу из-за распыленного в школе газа

13 мая в туалете одной из школ г. Коростышев в Житомирской области распылили аэрозольный газ раздражающего действия. В результате этого, в местную больницу доставили 13 школьников. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Житомирской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коростышевского отдела полиции.

Правоохранители выяснили, что около 10.40 на перемене между уроками в помещении туалета школы, на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи.

В местную больницу было доставлено 13 школьников от 14 до 10 лет.

После проветривания помещения учебный процесс продолжился.

Установлено, что школьник, который распылил газ – 8-классник 2005 года рождения. Предварительная квалификация события - ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.

В рамках начатого уголовного производства устанавливаются причастные лица.

Напомним, в марте 2019 года в Первомайском Николаевской области старшеклассник распылил в школе перцовый газ, в результате с жалобами на плохое самочувствие к медикам обратились 19 детей и один работник школы.

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