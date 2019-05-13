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Во Львове семь человек выжили при отравлении угарным газом

Среди пострадавших - трое взрослых и четверо детей.

Во Львове семь человек выжили при отравлении угарным газом
Фото: http://azbar.ru

Во Львове в результате отравления угарным газом госпитализировали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

12 мая поздно вечером в квартире на улице Белоцерковской отравились, вероятно угарным газом, четыре человека, из которых трое - дети 2005, 2010 и 2014 годов рождения. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в лечебные учреждения города Львова.

13 мая около часу ночи в квартире на улице Коновальца отравились, вероятно угарным газом, трое жителей квартиры, из которых один - 12-летний ребенок. Их госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства этих происшествий на данный момент устанавливаются.

Всего с начала этого года во Львове произошло 34 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 73 человека (из них 22 ребенка). Восемь человек погибли.

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