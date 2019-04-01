Во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Бондарук

Во Львове из-за отравления угарным газом умерла 47-летняя женщина, ее мужа доставили в больницу.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

В понедельник, 1 апреля, около пяти утра правоохранителям позвонил житель одной из квартир на улице Свенцицкого и сообщил, что в ванной комнате он обнаружил свою жену без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что 47-летняя женщина умерла в результате отравления угарным газом. Ее 49-летний муж был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Как уточняет местное издание Zaxid.net, погибшая - Оксана Бондарук - основательница известной в городе Школы искусств. Квартира, в которой произошла трагедия, была обустроена под студию.

Женщина купала свою собаку в ванной, где была газовая колонка. В это время ее муж включил на кухне механическую вытяжку и она создала обратную тягу. Продукты сгорания начало затягивать в помещение и Бондарук получила смертельную дозу.

Сообщается, что собака тоже погибла от отравления.

Напомним, в марте во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом. Ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.

В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.