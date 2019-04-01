​Неизвестные напали на полицейского на избирательном участке Полтавщины

В ночь после выборов в городе Лубны Полтавской области неизвестные напали и нанесли телесные повреждения полицейскому, который охранял избирательный участок. В результате инцидента он получил закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент правоохранителя госпитализировали.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

"В Полтавской области неизвестные напали на полицейского, охранявшего избирательный участок. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области. Последний госпитализирован в неврологическое отделение", - написано на Facebook-странице и сайте МВД.

Напомним, Комитет избирателей Украины назвал самые распространенные нарушения на выборах. Среди них: нарушения в работе членов участковых избирательных комиссий, голосование по документам которые не предусмотрены законодательством, незаконная агитация и фотографирование заполненных бюллетеней.