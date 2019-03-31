В Запорожье в результате неосторожного обращения со взрывным устройством один подросток погиб, второй находится в больнице, информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что 31 марта в 16:35 в дежурную часть Днепровского отдела полиции поступило сообщение о том, что по ул. Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте примерно 14 лет.

На место происшествия немедленно выехало руководство Днепровского отдела полиции, начальник ювенальной превенции, следователи, взрывотехники, кинологи и медицинские работники.

"Установлено, что малолетние 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливой. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство. Парень 2005 года рождения спустя некоторое время, гуляя по ул. Винницкой, бросил его на землю перед собой. В результате произошел взрыв, вызвавший телесные повреждения малолетних", - говорится в сообщении.

Детей немедленно госпитализировали в больницу, жизнь старшего спасти не удалось. Второму подростку оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по признакам ст.264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.