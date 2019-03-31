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Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в день выборов

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в день выборов
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В течение суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что украинские военные "не оставили без ответа вражеский обстрел"

Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, сегодня, 31 марта, украинцы голосуют на выборах президента.

Напомним, в зоне ООС расположены 79 специальных избирательных участков: 14 в Луганской области и 65 в Донецкой.  Голосование организовано по действующему законодательству и происходило без эксцессов, сообщали ранее в штабе.

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