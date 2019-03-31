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В зоне ООС голосование военных проходит спокойно

К 11 часам дня прогосоловали около 25% военнослужащих.

В зоне ООС голосование военных проходит спокойно
Фото: EPA/UPG

В зоне боевых действий на Донбассе проголосовали около 25% военных. Об этом сообщил пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделали уже более 20% избирателей в погонах", - отмечают в пресс-службе.

В зоне ООС расположены 79 специальных избирательных участков: 14 в Луганской области и 65 в Донецкой области. Голосование организовано по действующему законодательству и происходит без эксцессов, сказано в сообщении.

Командование воинских частей, а также высших штабов всячески способствуют в организации обеспечения транспортом, чтобы военнослужащие вовремя добрались до избирательных участков и воспользовались своим конституционным правом.

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