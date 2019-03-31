Гражданская сеть "Опора" зафиксировала ряд технических нарушений на выборах

Гражданская сеть "Опора" опубликовала информацию о ряде нарушений на выборах президента Украины.

В Полтавской области три участковые комиссии получили меньшее количество бюллетеней, чем зарегистрировано избирателей: нарушения зафиксированы в селе Лука (Лохвицкий район), Галущина Гребля и Марьяновка (Новосанжарский район).

В Николаевской области один из участков в Березанском районе открылся раньше положенного времени, а члены комиссии нарушили процедуру обращения с бюллетенями, оставив часть документов в открытом сейфе.

В Житомирской области наблюдатели зафиксировали нехватку урн для бюллетеней и кабинок для голосования, нарушения обнаружены на нескольких десятках участков в Чуднове, Коростене, Бердичеве и Малине. Информации об очередях на участках нет, однако количество урн и кабинок не соответствует требованиям законодательства. Также сообщается, что на одном из участков некоторые избиратели смогли проголосовать до официального открытия участка.

На одном из избирательных участков в Ровно были нарушены процедурные моменты голосования: по состоянию на 8:25 комиссия не успела провести все процедурные моменты, не опечатаны все ящики или не опущены контрольные листы.

В Черниговской области, в селе Ведильцы наблюдатели обнаружили, что кабинки для голосования размещены у окна, что противоречит нормам законодательства о тайном голосовании.

В Киевской области зафиксирован ряд технических нарушений: задержка в открытии участков, преждевременное открытие сейфа, недостаточное количество бюллетеней, несоответствие помещений УИК техническим требованиям, агитацию возле помещений УИК.

В Луцке зафиксирована скрытая агитация, вероятно, связанная с тремя кандидатами в президенты.

В Ровенской области на утреннее заседание не допустили наблюдателя "Опоры".

В Херсонской области на одном из участков в селе Нижние Серогозы испорчены 1293 бюллетеня для голосования:

представители комиссии поставили штамп «выбыл» напротив фамилии кандидата в Президенты Александра Мороза, потому что услышали такую информацию по телевидению.