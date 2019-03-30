Евросоюз призвал Россию прекратить атаки на крымских татар

Европейский Союз решительно осудил арест 23 крымских татар, которые были задержаны во время полицейских рейдов российских властей на полуострове 27 и 28 марта. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Суд на Крымском полуострове, незаконно аннексированном от Украины Россией, постановил, что все 23 крымских татар, задержанных 27 марта и 28 марта, пробудут в следственном изоляторе до 15 мая. Их обвиняют в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, но не в Украине. ЕС не признает соблюдения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без задержки", - заявила Косьянчич.

Задержания, а также предварительные обыски частной собственности, являются атакой на крымских татар, правозащитников и людей, которые мирно выступали против незаконной аннексии Россией Крыма, подчеркивают в ЕС.

"Европейский Союз ожидает от Российской Федерации прекращения этих практик и принятия всех необходимых мер для обеспечения того, чтобы правами человека и основными свободами могли пользоваться все в Крыму без какой-либо дискриминации", - добавила Косьянчич.

В документе также говорится, что такие действия подтверждают доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что крымские татары продолжают непропорционально страдать от полицейских рейдов и преследоваться под предлогом терроризма и преступлений, связанных с экстремизмом.

Напомним, 27 марта в Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир".

23 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых. Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал до 15 мая всех задержанных во время обысков. Их вывезли в Россию.

Еще одного - 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, по информации адвоката, похитили. Подозревают, что он находится в управлении ФСБ.