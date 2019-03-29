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ГПУ направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова, - Енин

Дмитрий Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго".

ГПУ направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова, - Енин
​Дмитрий Крючков
Фото: rada.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина", бизнесмена Дмитрия Крючкова.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Интерфакс-Украина.

"Орган досудебного расследования запросил выдачу К., в ближайшее время надеемся на положительные новости. Но всему свое время, не буду опережать события", - сказал Енин.

Так замгенпрокурора ответил на вопрос агентства, есть ли у Генпрокуратуры намерения настаивать на экстрадиции Крючкова и нет ли к нему вопросов у украинских правоохранительных органов в связи с обнародованной в СМИ информацией о выводе средств через его компанию "Энергомережа".

Накануне журналисты телепрограммы "Схемы" обнародовали результаты расследования, согласно которому экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Как сообщалось, весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции в Украину.

Дмитрий Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Миноритарный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Суркисам и Константину Григоришину.

Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

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