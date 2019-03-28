По делу Курченко ГПУ объявила подозрение Злочевскому, Соркину, Кирюшину и еще 9 высшим должностным лицам

По делу Сергея Курченко, который подозревается в создании преступной организации, совершавшей преступления с января 2010 года по февраль 2014 года, Генпрокуратура объявила подозрения двум бывшим министрам, бывшему главе НБУ и двум его заместителям, главе "Черноморнефтегаза", а также 5 бывшим заместителям глав четырех ОГА.

Об этом на радио НВ заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает главред радио Валерия Калныша.

"По делу Курченко ГПУ объявила подозрения:

бывшему министру экологии Николай Злочевский, бывшему заместителю министра топлива и энергетики Игорь Кирюшину;

бывшему главе Нацбанка Игорю Соркину, и бывшим заместителям председателя Нацбанка Приходько и Ткаченко, и начальнику департамента Яковлеву;

бывшим заместителям председателей Донецкой (Лукашенко и Алипов), Черкасской (Рябцеву), Харьковской (Дулубу), Киевской (Максименко) ОГА, а также председателю правления Государственной компании Черноморнефтегаз - Валерию Ясюку.

Об этом Радио НВ сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко", - написал Калныш в фейсбуке.

Ранее генпрокурор сообщил, что ГПУ завершила расследование дела Курченко. Беглому "младоолигарху" вменяют хищение 18,1 млрд гривен.

В ходе расследования дела Курченко были установлены десятки лиц, которые принимали в работе его преступной группировки.

На сегодняшний день подозрение предъявили 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.

42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров.